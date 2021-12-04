Смольный: петербуржцы положительно оценивают масочные рейды

Жители Петербурга преимущественно положительно оценивают масочные рейды, о чем заявили в Смольном. Фото: Смольный

В комитете по вопросам правопорядка и безопасности Петербурга заявили, что горожане, в целом, положительно оценивают масочные рейды, которые организуют уполномоченные инспекторы вместе с полицией. Напомним, в ноябре 2021 года в общественном транспорте Северной столицы поймали в два раза больше безмасочников, чем в октябре. Однако сотрудники Смольного и стражи порядка стараются делать акцент не на протоколах и замечаниях, а на профилактических беседах с нарушителями.

- Можно отметить, что в подавляющем большинстве петербуржцы и гости города ответственно относятся к соблюдению «антиковидных» требований. Реакция на нашу работу в целом положительная, - передает пресс-служба комитета.

Добавим, что размер штрафа за отсутствие маски в общественных местах в Петербурге все тот же – 4 тысячи рублей. За повторное нарушение – уже 5 тысяч.