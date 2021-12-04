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Общество4 декабря 2021 8:37

Жители Петербурга массово жалуются на подделку протоколов о собраниях собственников жилья

Теперь соответствующие жалобы горожан принимает специальный портал
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге пользуется популярностью сервис для подачи жалоб на подделку документов о проведении общих собраний собственников жилья.

В Петербурге пользуется популярностью сервис для подачи жалоб на подделку документов о проведении общих собраний собственников жилья.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Петербурга отправили более 900 жалоб на подделку документов о проведении общих собраний собственников жилья. Жалобы горожан помогают Государственной жилинспекции исключить их голоса при проверке протоколов. Зачастую фальсификацией занимаются при выборе УК или при создании ТСЖ. Потом жители некоторых квартир с удивлением обнаруживают, что они якобы голосовали за принятие того или иного важного решения. Теперь жалобы на собрания собственников принимает портал «Наш Санкт-Петербург». Сервис уже зарекомендовал себя, хоть и работает в тестовом режиме.

- Цифровые технологии пришли на помощь петербуржцам и жилищной инспекции, которая защищает их права, - считают в Смольном.

Раньше жаловаться на фальсификации было куда сложнее – только лично по приезду в жилинспекцию или районную администрацию.