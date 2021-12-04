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Общество4 декабря 2021 13:38

Платформа 9 и 3/4 из мира Гарри Поттера появилась на Ладожском вокзале в Петербурге

Необычная инсталляция стала популярной среди пассажиров
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На Ладожском вокзале установили знаменитую платформу из мира Гарри Поттера. Фото: vk.com/olga.karaeva

На Ладожском вокзале установили знаменитую платформу из мира Гарри Поттера. Фото: vk.com/olga.karaeva

На Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге неожиданно появилась знаменитая платформа 9 ¾ из мира Гарри Поттера. Судя по массе публикаций в соцсетях, инсталляция стала популярной среди пассажиров. На месте и тележка с чемоданами, и сова, и табличка, информирующая о платформе. При этом официально об установке тематических предметов из вселенной Джоанн Роулинг не сообщалось.

- Действительно, на 9-м пути на Ладожском вокзале установили инсталляцию. Доступ к ней свободный. По срокам работы не смогу сказать, но наверняка на все время праздников, - рассказал «КП-Петербург» оператор справочной службы РЖД.