Педофил дважды домогался 13-летней девочки в час пик в метро Петербурга

Педофил пристал к девочке в петербургском метрополитене. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Педофил домогался 13-летней девочки на станции метро «Площадь Александра Невского» в Петербурге. Напуганная школьница рассказала обо всем родителям, но не сразу, потому что не ожидала, что психологическая травма произойдет дважды. Сначала извращенец пристал к ней в вагоне поезда в 30 ноября, в период с 8 до 10 утра, а затем он ей попался в то же время, но уже 2 декабря. Разъяренный отец обратился в полицию.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приметы подозреваемого есть, осталось найти по камерам видеонаблюдения. По словам заявителя, к дочери применили насильственные действия сексуального характера. Мужчина совершил свои действия, применив физическую силу к девочке, - сообщил «КП-Петербург» осведомленный источник в правоохранительных органах.

Добавим, что педофилу может грозить до 10 лет лишения свободы.