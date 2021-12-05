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Происшествия5 декабря 2021 9:24

В доме на Смоленской улице загорелась квартира

Пожар удалось потупишь
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Причина возгорания пока неизвестна ФОТО: соцсети

Причина возгорания пока неизвестна ФОТО: соцсети

Утром 5 декабря жители Московского района заметили клубы дыма на Смоленской улице. Как оказалось, в жилом доме горела двухкомнатная квартира.

- Сообщение о пожаре поступило около 10 утра. Площадь горения была примерно 30 квадратных метров. Около 12 часов дня пожар был полностью ликвидирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Для ликвидации поджара было задействовано 7 машин и 29 человек. Сведения о пострадавших пока уточняются.