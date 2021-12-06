Человек упал на рельсы на станции метро "Озерки" в Петербурге

Пассажиру упал на пути в метро "Озерки" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На синей ветке метрополитена Санкт-Петербурга произошел сбой движения поездов. ЧП случилось в полдень понедельника, 6 декабря 2021 года. На станции "Озерки" на пути упал пассажир. Об этом рассказали в пресс-службе городской подземки.

- На пути на станции "Озерки" упал пассажир, - рассказали в пресс-службе метро.

В связи с ЧП с 12,12 часов движение поездов по второй линии метро осуществляется только на участке между станциями "Купчино" и "Озерки". Дальше в сторону "Парнаса" поезда пока что не едут. В обратном направлении движение осуществляется.

На данный момент не сообщается, что случилось с пассажиром. На месте работают сотрудники метрополитена и спасатели. Информация о произошедшем уточняется.