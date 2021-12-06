Бизнес-центр продают на Обводном канале Петербурга за 696 млн рублей / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге выставили на продажу бизнес-центр на Обводном канале. Здание, потсроенное из красного кирпича, располагается вблизи исторического центра города, напротив музея железных дорог России. Объявление о продаже появилось в интернете 3 декабря 2021 года.

- Бизнес-центр общей площадью 7,2 тысячи квадратных метров. Запоминающийся вид зданию придает классическая кирпичная отделка фасада и арочные панорамные окна, а также современный дизайнерский ремонт внутри, - рассказал продавец.

Здание находится в 400 метрах от станции метро "Балтийская" и в 1 километре от "Фрунзенской". Постройка оснащена всем необходимым, в том числе парковкой, собственной газовой котельной. Также там можно построить вспомогательное здание в 900 квадратных метров.

За бизнес-центр продавец просит 696 миллионов рублей.