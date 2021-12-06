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Общество6 декабря 2021 16:44

Глава администрации Калининского района Петербурга уволился спустя три недели работы

Губернатор удовлетворил просьбу Ивана Громова
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Глава администрации Калининского района неожиданно уволился с работы после совещания в Смольном. Фото: Смольный

Глава администрации Калининского района неожиданно уволился с работы после совещания в Смольном. Фото: Смольный

В Петербурге неожиданно уволился глава администрации Калининского района Иван Громов. Его назначили в должность три недели назад – с 15 ноября 2021 года. Об увольнении объявили в понедельник, 6 декабря, после того, как губернатор Александр Беглов принимал в Смольном членов городского правительства. Причины ухода Громова с поста описываются лаконично.

- Глава администрации Калининского района подал заявление об увольнении с этой должности по собственному желанию, - отмечают в пресс-службе Смольного.

Губернатор просьбу чиновника удовлетворил. О временной замене Громова пока не сообщается.

Добавим, что до Калининского района чиновник на протяжении пяти лет возглавлял администрацию Петроградского района. Прежде он работал председателем комитета по информатизации и связи.