Глава администрации Калининского района Петербурга уволился спустя три недели работы

Глава администрации Калининского района неожиданно уволился с работы после совещания в Смольном. Фото: Смольный

В Петербурге неожиданно уволился глава администрации Калининского района Иван Громов. Его назначили в должность три недели назад – с 15 ноября 2021 года. Об увольнении объявили в понедельник, 6 декабря, после того, как губернатор Александр Беглов принимал в Смольном членов городского правительства. Причины ухода Громова с поста описываются лаконично.

- Глава администрации Калининского района подал заявление об увольнении с этой должности по собственному желанию, - отмечают в пресс-службе Смольного.

Губернатор просьбу чиновника удовлетворил. О временной замене Громова пока не сообщается.

Добавим, что до Калининского района чиновник на протяжении пяти лет возглавлял администрацию Петроградского района. Прежде он работал председателем комитета по информатизации и связи.