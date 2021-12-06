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Происшествия6 декабря 2021 20:43

Трем жителям Петербурга ампутируют конечности из-за обморожений в начале декабря

Еще троим повезло куда больше – у них поверхностные ожоги
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге за выходные обморожения получили шестеро человек.

В Петербурге за выходные обморожения получили шестеро человек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Шестеро человек угодили в больницу из-за обморожений за время декабрьских морозов в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе городского комздрава. Напомним, начало декабря выдалось для Северной столицы именно что морозным, иначе синоптики не могут описать ситуация. В понедельник, 6-го числа, погода даже установила абсолютный рекорд по низкой температуре за всю историю метеонаблюдений в городе в этот день.

Оказалось, что сосульки пока не самая главная опасность в Петербурге. В больницы стали часто попадать с ожогами, полученными на холоде. К сожалению, для некоторых все заканчивается плачевно.

- В НИИ Джанелидзе за выходные, 4 и 5 декабря, поступили шестеро человек с обморожениями. Все мужчины. Половина обморожений поверхностные, половина – глубокие, при которых потребуется ампутация сегментов конечностей, - отметили в комздраве.

Добавим, что всего с начала морозов в НИИ «скорой» поступило 14 пациентов с обморожениями.