Густой пар затянул проспект Ветеранов в Петербурге из-за лопнувшей трубы с кипятком

Пар из-за кипятка затянул проспект Ветеранов в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Снова коммунальная авария произошла в Санкт-Петербурге. На этот раз пострадал проспект Ветеранов. Об этом 7 декабря 2021 года рассказали в социальной сети очевидцы. Напротив дома 43 лопнула труба и весь кипяток вылился наружу, создав туманную завесу.

- Все машины, стоящие в кармане, поедут в ремонт, а какие-то на металлолом, ибо ситуация , когда в мороз -18 простоять пол ночи в кипятке, ни кого не оставит без вмешательства специалиста автосервиса или «патологоанатома» с резаком по металлу, - возмутился очевидец.

Помимо того, что пострадали машины, некоторые дома еще остались без отопления и горячей воды в морозное утро. Как отмечают в социальных сетях местные жители, задело сразу несколько домов.

Прибыли ли уже на место специалисты из аварийной бригады, пока не сообщается.