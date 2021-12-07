Профессора ботанического сада избили до полусмерти в Петербурге

Профессора избили в Петербурге по пути из театра Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге профессора, работающего в ботаническом саду, избили до полусмерти. Утром 6 декабря 2021 года бригада скорой помощи госпитализировала 57-летнего мужчину из квартиры дома 15/2 по Искровскому проспекту. У него было множество переломов. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Супруга пострадавшего рассказала, что накануне вечером ее муж отправился в театр. После представления он вызвал такси до дома, но так и не вернулся. Перепуганная женщина обратилась в полицию, - рассказал источник.

Около 8 часов утра мужчина вернулся домой. Однако он был весь избит. Как все произошло, объяснить жене не смог. Через некоторое время ему стало плохо и женщина вызвала скорую.

Пострадавшего госпитализировали в больницу и поместили в отделение реанимации. У него перелом основания черепа, а также множественные переломы ребер.

Супруга пострадавшего объяснила, что тот работает в ботаническом саду и алкоголем не злоупотребляет. Сейчас полиция ведет расследование, чтобы выяснить, что произошло.