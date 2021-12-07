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Авто7 декабря 2021 7:25

На КАД Петербурга ограничили скорость движения из-за плохой погоды

Автомобилистов просят быть внимательными и не мешать работе дорожной техники
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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На КАД ограничили скорость из-за плохой погоды

На КАД ограничили скорость из-за плохой погоды

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге стоят сильные холода. В связи с этим во вторник, 7 декабря 2021 года, на Кольцевой автодороге ограничили скорость движения до 70 километре в час. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- Просим водителей быть предельно внимательными и осторожными, избегать резких маневров, не мешать работе дорожной техники, - отметили в компании.

Накануне КАД чистили и обрабатывали от гололеда 79 единиц спецтехники, а также 104 сотрудника подрядной организации. Всего за сутки для обработки трассы было использовано 617 тонн соли.

Сегодня ожидается небольшой снег. Температура воздуха днем составит около 9-17 градусов мороза. Такая же погода будет в Петербурге и области 8 декабря. А ночью температура воздуха опустится до минус 21 градуса.