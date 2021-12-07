45 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Петербурга за сутки

Снег продолжает засыпать Петербург. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода продолжает усложнять жизнь коммунальным службам Петербурга. Новый снегопад снова покрыт улицы города белой пеленой, из-за чего дорожникам пришлось чистить улицы в усиленном режиме. Только за сутки было вывезено 45 тысяч «кубов» снега.

- За прошлые сутки дорожные предприятия Комитета по благоустройству собрали и вывезли с улиц Петербурга свыше 45 тысяч кубометров снега. Это более двух тысяч самосвалов, - сообщает пресс-служба комитета.

Всего за последние 10 дней высота снежного покрова в Петербурге превысила 40 сантиметров, что очень много. Неудобств доставляет и мороз, побивший рекорд 128-летней давности. А в целом с начала снегопадов было убрано уже 318 тысяч «кубов» снега.

Утром во вторник чистить улицы вышло 1109 единиц техники и 1202 работника ручного труда.