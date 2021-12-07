Пять сотрудников Эрмитажа умерли от коронавируса за время пандемии

У 80% сотрудников Эрмитажа есть иммунитет к коронавирусу Фото: Олег ЗОЛОТО

Во вторник, 7 декабря 2021 года, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский провел пресс-конференцию. На ней он рассказал, что в главном музее Санкт-Петербурга более 400 сотрудников за время пандемии переболели коронавирусом.

- Из 2,5 тысяч сотрудников Эрмитажа 415 человек переболело коронавирусом, - отметил Пиотровский.

Не обошлось и без тяжелых, трагических случаев. Из тех, кто заразился инфекцией, пять человек скончались.

На данный момент, как пояснил директор музея, в Эрмитаже у 80 процентов сотрудников выработался коллективный иммунитет, это включая переболевших и тех, кто привился от коронавируса.

Напомним, что 7 декабря вход в Эрмитаж бесплатный. Однако попасть в него можно только по специальным бесплатным билетам. Также вход осуществляется только для посетителей, у которых есть QR-код.