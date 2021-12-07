В реанимации остаются более 580 пациентов с коронавирусом в Петербурге

Суточная госпитализация больных коронавирусом снизилась до 240 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге понемногу стабилизируется ситуация с коронавирусом. Однако до победы над инфекцией еще далеко. По данным Смольного на 7 декабря 2021 года в городских больницах находятся более 5,9 тысяч пациентов.

- Количество суточных госпитализаций пациентов с коронавирусом в городе снизилось. За минувший день на больничных койках оказались еще 244 человека, выписаны были 74, - рассказали в городской администрации.

В общей сложности мощности для приема больных коронавирусом развернуты в 18 больницах, 15 из которых городские и три федеральные. Там для зараженных готовы 7,9 тысяч коек.

В тяжелом состоянии в реанимациях остаются пока что 581 пациент, еще 314 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Также во временном госпитале в "Ленэкспо" находятся 128 человек, а 390 содержатся в пансионате "Заря".