МЧС предупреждает о морозах до -25 градусов в Ленобласти

Морозы до -25 градусов ждут в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главное управление МЧС по Ленинградской области предупреждает о сильных морозах, которые накроют регион в течение трех ближайших суток. Ночью температура будет падать до -25 градусов.

- 8- 10 декабря местами ожидается понижение температуры воздуха до -23…-25 градусов. На дорогах гололедица, - сообщает пресс-служба МЧС.

Водителей предупреждают о повышенной опасности ДТП из-за снега и льда на дорогах. Спасатели призывают автомобилистов не превышать скорость, держать дистанцию и проверять исправность машины перед выездом.

10 декабря к морозу и гололеду добавятся туман и изморозь.

Днем будет не так холодно, температура составит -9...-15 градусов.