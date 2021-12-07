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Общество7 декабря 2021 13:21

МЧС предупреждает о морозах до -25 градусов в Ленобласти

Холодно будет в течение трех ближайших суток
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Морозы до -25 градусов ждут в Ленобласти.

Морозы до -25 градусов ждут в Ленобласти.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Главное управление МЧС по Ленинградской области предупреждает о сильных морозах, которые накроют регион в течение трех ближайших суток. Ночью температура будет падать до -25 градусов.

- 8- 10 декабря местами ожидается понижение температуры воздуха до -23…-25 градусов. На дорогах гололедица, - сообщает пресс-служба МЧС.

Водителей предупреждают о повышенной опасности ДТП из-за снега и льда на дорогах. Спасатели призывают автомобилистов не превышать скорость, держать дистанцию и проверять исправность машины перед выездом.

10 декабря к морозу и гололеду добавятся туман и изморозь.

Днем будет не так холодно, температура составит -9...-15 градусов.