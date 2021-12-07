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Происшествия7 декабря 2021 13:44

Локомотив столкнулся с вагонами и сошел с рельсов в Петербурге

ЧП произошло на станции Сортировочная
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Локомотив не смог затормозить и врезался в цистерны. Фото: СЗТП.

Локомотив не смог затормозить и врезался в цистерны. Фото: СЗТП.

Локомотив столкнулся с товарными вагонами на станции Сортировочная в Петербурге. В результате сам локомотив и несколько цистерн сошли с рельсов. ЧП произошло в ночь на вторник, его обстоятельства выясняет транспортная прокуратура.

- 7 декабря в 02:45 на 114-м пути станции Санкт-Петербург - Сортировочный - Московский Октябрьской железной дороги по причине обледенения путей локомотив столкнулся с цистернами, стоящими на другом пути, - сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По счастью, в результате ЧП никто не пострадал, цистерны не пробиты, разлива топлива нет.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, по результатам проверки будут приняты процессуальные меры.