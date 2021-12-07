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Общество7 декабря 2021 14:08

Главную новогоднюю елку Петербурга срубили в Ленобласти

Ее установят через несколько дней, а нарядят к 20 декабря
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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На Дворцовой второй год подряд будет стоять живая елка.

На Дворцовой второй год подряд будет стоять живая елка.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Главная новогодняя елка вскоре будет установлена на Дворцовой площади в само центре Петербурга. Сегодня лесную красавицу срубили, а точнее спилили в Приозерском районе Ленобласти, откуда на специальном трале в сопровождении ГИБДД доставят в Северную столицу.

- Елочка весит порядка 10 тонн, она пышная и красивая, с ровным стволом, - пишет «Петербургский дневник».

После того, как дерево погрузят на прицеп грузовика и повезут в сторону Петербурга. Перед въездом в город елка проведет несколько часов в отстойнике, а ночью ее доставят на Дворцовую площадь.

Потом будет операция по установке елки и ее украшения – стилистика будет прошлогодней, с щелкунчиками, шариками и флажками. Весь процесс обещают завершить к 20 декабря.