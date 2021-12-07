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Общество7 декабря 2021 15:11

Экс-декан университета гражданской авиации получил условный срок за продажу места на бюджет

Мужчина получил от абитуриента взятку 70 тысяч рублей
Анна МОТОВИЛОВА
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Бывший декан заочного факультета Университета гражданской авиации (СПбГУГА) Геннадий Волков приговорен к 4 годам условного срока за взятку.

Бывший декан заочного факультета Университета гражданской авиации (СПбГУГА) Геннадий Волков приговорен к 4 годам условного срока за взятку.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывший декан заочного факультета Университета гражданской авиации (СПбГУГА) Геннадий В. приговорен к 4 годам условного срока за взятку. Также ему запрещено занимать преподавательской деятельностью в течение года. В ходе расследования было доказано, что преподаватель вступил в сговор с одним из коллег и брал деньги у абитуриентов за зачисление на бюджет без экзаменов.

- Волков вместе преподавателем цикловой комиссии этого же университета создали организованную преступную группу, - пояснили в пресс-службе Объединенных судов Петербурга. - Абитуриент У. перевел им со своей карты 70 000 рублей двумя частями. После этого В. передал документы в выездную отборочную комиссию, и У. был зачислен на первый курс заочного факультета СПб ГУГА на бюджетное место.

Уголовное дело в отношении коллеги В. прекращено в связи со смертью обвиняемого.