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Происшествия7 декабря 2021 16:02

Корабль-ресторан тонет в центре Санкт-Петербурга

Спасатели МЧС стараются совладать с пробоиной и сохранить судно на плаву
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В центре Петербурга тонет корабль-ресторан из-за пробоины.

В центре Петербурга тонет корабль-ресторан из-за пробоины.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В центре Санкт-Петербурга терпит бедствие корабль-ресторан возле Биржевого моста. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе администрации Петроградского района. По предварительной информации, в ресторане появилась пробоина. Но персонал и гостей оперативно эвакуировали. Есть риск, что судно затонет.

- Все службы в курсе ситуации, сотрудники районной администрации в том числе на месте. МЧС предпринимает попытки сохранить судно на плаву. Риск, что затонет, есть. Пострадавших в происшествии нет. Ситуация под контролем, - отметили в районной администрации.