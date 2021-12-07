Строительство объезда Мурино и Девяткино начнется в 2022 году

Уже в следующем году в Мурино должно стать посвободнее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области уже в ближайшее время должен сдвинуться с места один из главных региональных дорожных проектов: строительство объезда Мурино и Девяткино. Об этом во вторник, 7 декабря, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

- На реализацию данного проекта нами получен федеральный кредит, - отчитался губернатор. – В первом квартале следующего года мы планируем провести торги на выбор подрядчика и приступить к работам.

Напомним: о строительстве объезда Мурино и Девяткино в Ленинградской области речь шла уже давно. Ожидается, что новое шоссе возьмет на себя основной поток автомобильного транспорта с Токсовского шоссе и тем самым отведен излишне высокий трафик от жилых кварталов. Магистраль протянется на 850 метров по территории Санкт-Петербурга и еще на семь километров по территории Ленинградской области.