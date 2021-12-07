Горбольница №20 в Петербурге вернется к плановому приему пациентов с 13 декабря

В Петербурге обратно перепрофилируют горбольницу №20. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще одно медучреждение в Петербурге возвращается к плановому приему пациентов. По словам главы комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрия Лисовца, с 13 декабря в привычный график работы вернется городская больница №20. Коечные мощности медучреждения пригодились во время пика пандемии минувшей осенью, но сейчас эпидситуация стабилизировалась, больных стало чуть меньше.

- Председатель комздрава Дмитрий Лисовец в эфире канала «Санкт-Петербург» заявил о том, что основная площадка Городской больницы №20 с понедельника вернется к оказанию помощи больным с неинфекционными заболеваниями, - отметили в пресс-службе комздрава.

Ранее «КП-Петербург» писала о том, что в реанимации в городе остаются более 580 человек, зараженных коронавирусом. Всего в больницах лежат почти 6 тысяч пациентов с ковидом.