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Общество7 декабря 2021 17:23

Горбольница №20 в Петербурге вернется к плановому приему пациентов с 13 декабря

Коронавирусные мощности медучреждения пока не нужны городу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге обратно перепрофилируют горбольницу №20.

В Петербурге обратно перепрофилируют горбольницу №20.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще одно медучреждение в Петербурге возвращается к плановому приему пациентов. По словам главы комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрия Лисовца, с 13 декабря в привычный график работы вернется городская больница №20. Коечные мощности медучреждения пригодились во время пика пандемии минувшей осенью, но сейчас эпидситуация стабилизировалась, больных стало чуть меньше.

- Председатель комздрава Дмитрий Лисовец в эфире канала «Санкт-Петербург» заявил о том, что основная площадка Городской больницы №20 с понедельника вернется к оказанию помощи больным с неинфекционными заболеваниями, - отметили в пресс-службе комздрава.

Ранее «КП-Петербург» писала о том, что в реанимации в городе остаются более 580 человек, зараженных коронавирусом. Всего в больницах лежат почти 6 тысяч пациентов с ковидом.