Бар в Петербурге вошел в топ лучших заведений мира

Петербургский бар вошел в топ самых лучших баров мира / Фото: El Copitas Bar

Бар в Санкт-Петербурге с ярким названием El Copitas Bar вновь вошел в топ самых лучших баров мира The World’s 50 Best Bars. Об этом сообщается в социальных сетях рейтинга. Это уже далеко не первый раз, когда петербургское заведение удостаивается такого внимания.

- Мы не верим, что это произошло. Спасибо всем! - написали радостные владельцы бара в "Инстаграм".

В этом году петербургское заведение оказалось на восьмом месте в списке самых лучших. И это большой рост, так как в прошлом году El Copitas был на 27-м месте мирового рейтинга. Впервые в этот рейтинг бар вошел в 2018 году. Тогда заведение стало первым из Петербурга, кто попал в этот почетный список.

Добавим, что в рейтинге также есть и бар из Москвы. Insider Bar занял 13-е место.