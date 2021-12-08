Автосервис сгорел на Софийской улице в Петербурге

Пожар в автосервисе на Софийской произошел в ночь на 8 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в ночь на 8 декабря 2021 года произошел пожар в автосервисе Фрунзенского района. Во втором часу ночи на пульт экстренной службы поступило сообщение о том, что горит заведение по адресу: дом 8/1 по Софийской улице. На место незамедлительно выехали спасатели.

- Оказалось, что в трехэтажном здании горит помещение автосервиса, которое располагается на первом этаже, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Огонь успел охватить автомобиль "Газель", а вместе с ним еще обстановку на общей площади 20 квадратных метров.

Спасатели за час смогли справиться с огнем. В 2:57 часов огонь был устранен. На месте работали 18 человек личного состава и четыре единицы спецтехники МЧС.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания устанавливаются.