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Общество8 декабря 2021 5:25

На Дворцовой площади установили главную новогоднюю елку Петербурга

Пушистую красавицу привезли из Приозерского района
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Главную новогоднюю ель Петербурга установили на Дворцовой площади

Главную новогоднюю ель Петербурга установили на Дворцовой площади

Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Морозной ночью на 8 декабря 2021 года, пока Санкт-Петербург спал, на Дворцовой площади установили главную новогоднюю елку. Пока что красавица просто обживается на новом месте, украшать игрушками ее начнут чуть позже.

- К 20 декабря ель полностью украсят, - пояснили в администрации Центрального района.

В этом году хозяйкой праздника стала роскошная ель, которую привезли из Приозерского района Ленинградской области. Высотой она около 30 метров, а размер веток около 12 метров. Пока что точный возраст ели не установлен, но известно, что ей не меньше 90 лет.

В этом году елку украсят, как и в прошлом - игрушками в ретро стиле. Также вокруг установят специальную фотозону, чтобы жители и гости города могли сделать снимки на память о празднике.