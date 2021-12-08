На Дворцовой площади установили главную новогоднюю елку Петербурга

Главную новогоднюю ель Петербурга установили на Дворцовой площади Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Морозной ночью на 8 декабря 2021 года, пока Санкт-Петербург спал, на Дворцовой площади установили главную новогоднюю елку. Пока что красавица просто обживается на новом месте, украшать игрушками ее начнут чуть позже.

- К 20 декабря ель полностью украсят, - пояснили в администрации Центрального района.

В этом году хозяйкой праздника стала роскошная ель, которую привезли из Приозерского района Ленинградской области. Высотой она около 30 метров, а размер веток около 12 метров. Пока что точный возраст ели не установлен, но известно, что ей не меньше 90 лет.

В этом году елку украсят, как и в прошлом - игрушками в ретро стиле. Также вокруг установят специальную фотозону, чтобы жители и гости города могли сделать снимки на память о празднике.