Новую комету Леонард сняли в небе Ленинградской области

Комету Леонард сняли в Ленобласти / Фото: https://t.me/talyguryn

В Ленинградской области ловцы небесных явлений смогли снять комету Леонард. Она была открыта лишь в начале 2021 года. В декабре она максимально стала приближаться к Земле, из-за чего ее порой называют "Рождественская комета". В ночь на 8 декабря 2021 года ее смогли запечатлеть в Ленобласти.

- Попытка поймать комету C/2021 A1 Leonard, - рассказал "ловец" Виталий.

На кадрах комету видно не очень ярко. Ошибкой стал подбор объектива. Однако увидеть на территории Петербурга и Ленобласти ее можно будет до середины декабря.

Уникальность кометы в том, что она движется по гиперболической траектории. Это значит, что она пересечет Солнечную систему лишь раз и больше не вернется.

Самые лучшие условия для наблюдения кометы будут 12 декабря. В этот день комета будет находиться на расстоянии 34 млн км от нашей планеты.