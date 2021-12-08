Михаил Боярский расплакался у гроба Нины Ургант

Боярский расплакался на церемонии прощания с Ниной Ургант Фото: Артем КИЛЬКИН

Михаил Боярский расплакался на церемонии прощания с актрисой Ниной Ургант, которая проходит 8 декабря 2021 года в Александринском театре Санкт-Петербурга. Главный Д'Артаньян произнес короткую, но очень трогательную речь у гроба артистки.

- Она для меня была тетей. Наши два клана переплелись. Она была как мама для всех нас. Всегда хлебосольная, всегда внимательная. Я пришёл, чтобы знали моя мама и отец, что я передал соболезнования. Тебя Нина - это член семьи. С ее уходом все более и более пусто. Они были настоящие! На них можно было опереться. Вот так, - произнес Боярский.

После артист утирал слезы у гроба Нины Ургант, обнял ее сына Андрея и грустно кивнул. После этого Боярский быстро покинул церемонию прощания, так как из-за чувств не смог дождаться конца.

Напомним, Нина Ургант умерла 3 декабря в возрасте 92 лет.