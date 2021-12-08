В Петербурге полностью привито от коронавируса почти 2,4 млн человек

К новому году хотят привить еще 400 тысяч человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти 2,4 миллиона человек привиты от коронавируса в Петербурге. Такие цифры, по данным Комитета по здравоохранению, приводятся в информационной справке Смольного. Еще около 2,2 миллионов горожан вакцинировались первично.

- За минувшие сутки первично привито от COVID-19 (без учета «Спутника Лайт») 9618 человек, всего - 2 160 282 человека. Закончили цикл вакцинации 2 348 282 (+19 430 за сутки), - говорится в документе.

При этом, власти все еще считают объемы вакцинации недостаточными и хотят успеть привить до нового года еще 400 тысяч человек.

- Если мы достигнем этой величины, то новогодние праздники мы пройдем совершенно спокойно, - заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» глава Комздрава Дмитрий Лисовец.

Отметим, что сейчас в городе работают 185 прививочных пунктов. Запас вакцины составляет 681 341 доза.