Акцию "Ёлка добра" запустили в Смольном

В Смольном открылась "Елка добра" Фото: Анна МОТОВИЛОВА

В Смольном 8 декабря 2021 года запустили акцию "Елка добра". Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр просвещения РФ Сергей Кравцов сняли с праздничного дерева по три тайных желания маленьких горожан. Они исполнят их к Новому году. Традицию "Ёлки добра" руководители переняли у президента РФ Владимира Путина

Сергею Кравцову выпало купить куклу Амелию, набор для робототехники и кукольный дом. Александр Беглов обрадует детишек роботом, подарочной картой в магазин игрушек и кристальной мозаикой.

- Руководство города и страны стремится сделать лучше жизнь всех детей и сделать их мечты реальными, - подчеркнул Беглов.

Добрую традицию исполнения желаний поддержат и другие чиновники Смольного. Ёлка с записками от детей, нуждающихся в поддержке, продолжит стоять до праздников. Снять записку и исполнить мечту может любой сотрудник Смольного.