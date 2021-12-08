Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 декабря 2021 11:34

Акцию "Ёлка добра" запустили в Смольном

Желания детей, нуждающихся в помощи, будут исполнены
Анна МОТОВИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Смольном открылась "Елка добра"

В Смольном открылась "Елка добра"

Фото: Анна МОТОВИЛОВА

В Смольном 8 декабря 2021 года запустили акцию "Елка добра". Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр просвещения РФ Сергей Кравцов сняли с праздничного дерева по три тайных желания маленьких горожан. Они исполнят их к Новому году. Традицию "Ёлки добра" руководители переняли у президента РФ Владимира Путина

Сергею Кравцову выпало купить куклу Амелию, набор для робототехники и кукольный дом. Александр Беглов обрадует детишек роботом, подарочной картой в магазин игрушек и кристальной мозаикой.

- Руководство города и страны стремится сделать лучше жизнь всех детей и сделать их мечты реальными, - подчеркнул Беглов.

Добрую традицию исполнения желаний поддержат и другие чиновники Смольного. Ёлка с записками от детей, нуждающихся в поддержке, продолжит стоять до праздников. Снять записку и исполнить мечту может любой сотрудник Смольного.