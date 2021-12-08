Спецтранс Петербурга прокомментировал видео, на котором самосвал сваливает снег на обочину

"Бесконечная" уборка снега в Петербурге попала на видео. Фото: t.me/interestpiter

Утром в среду, 8 декабря, у петербуржцев появился еще один повод критиковать уборку снега в Северной столице. В соцсетях появилось видео, на котором погрузчик забрасывает снег в кузов самосвала – а потом тот же снег вываливается из кузова на обочину. Ролик с бесконечным и бессмысленным по сути своей процессом ожидаемо вызвал у горожан бурю недовольства. «Комсомолка» выяснила, что это означало на самом деле.

- Ничего сложного и серьезного в этом нет, - пояснили «КП» в автопарке № 7 «Спецтранс». – Водитель самосвала молодой и неопытный, только отстажировался. Он не заметил, что кузов переполнился и открылся.

Инцидент, как сообщили в «Спецтрансе», произошел в ночь с 7 на 8 декабря в Красногвардейском районе Петербурга на проспекте Энергетиков. При этом на видео попала лишь небольшая его часть: на самом деле по проспекту шла колонна из пяти самосвалов. Кроме того, несанкционированный сброс снега вовремя заметил водитель погрузчика – он вернулся назад и загрузил снег в другой самосвал.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о том, почему коммунальные службы в Петербурге не справляются с уборкой снега.