Проспект Луначарского и улицу Есенина залило кипятком из-за прорыва трубы

На севере Петербурга прорвало трубу с кипятком. Фото: vk.com/spb_today

Очередная коммунальная авария произошла в Петербурге в разгар морозов. На этот раз не выдержали коммуникации, расположенные в северной части города. О реках кипятка сообщают жители Выборгского района.

- Проспект Луначарского затопило. Река кипятка по улице Есенина доходит до Луначарского, - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Там же в соцсетях опубликованы снимки улиц, которые заволокло паром и машин, которые едут по колеса в воде.

В ГУП «ТЭК СПб», которому принадлежат аварийные сети, о ЧП уже знают и обещают все отремонтировать в ближайшее время.

- Нарушение было обнаружено на трубопроводе диаметром 600 мм по адресу: улица Есенина, 17. Ремонтные работы будут проводиться без отключения зданий от горячего водоснабжения. На устранение отводится 20 часов, по возможности, ремонт будет завершен раньше, - сообщает пресс-служба предприятия.