Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 декабря 2021 16:26

Поломка эскалаторов образовала давку на станции метро «Проспект Большевиков» в Петербурге

Кто-то вынужденно шел вверх пешком, но некоторые пассажиры выжидали
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Огромная пробка образовалась в метро "Проспект Большевиков" вечером 8 декабря.

Огромная пробка образовалась в метро "Проспект Большевиков" вечером 8 декабря.

Фото: Петр КИБЕР

Огромная пробка образовалась из-за поломки эскалаторов на станции метрополитена «Проспект Большевиков» в Петербурге. Об этом «Комсомолке» рассказал читатель. По словам очевидца, тяжелее всгео пришлось тем, кто вышел из поезда и направлялся вверх, на выход из вестибюля. Самые здоровые и смелые решили пройти сотню ступенек пешком. Но некоторые пенсионеры и просто уставшие горожане решили выжидать момента, когда эскалаторы починят.

Оказалось, что причина в технической неисправности эскалаторов.

Оказалось, что причина в технической неисправности эскалаторов.

Фото: Петр КИБЕР

- Паники никакой не возникло, просто неприятно под конец дня в такой давке. Да и толпа такая в пандемию, сами понимаете… Масок на многих не было, - сетует читатель.

В пресс-службе метрополитена заверили «КП-Петербург», что проблему оперативно решили.

- Техническая неисправность была. Сейчас все работаем, - коротко отметили в подземке.