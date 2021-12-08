Поломка эскалаторов образовала давку на станции метро «Проспект Большевиков» в Петербурге

Огромная пробка образовалась в метро "Проспект Большевиков" вечером 8 декабря. Фото: Петр КИБЕР

Огромная пробка образовалась из-за поломки эскалаторов на станции метрополитена «Проспект Большевиков» в Петербурге. Об этом «Комсомолке» рассказал читатель. По словам очевидца, тяжелее всгео пришлось тем, кто вышел из поезда и направлялся вверх, на выход из вестибюля. Самые здоровые и смелые решили пройти сотню ступенек пешком. Но некоторые пенсионеры и просто уставшие горожане решили выжидать момента, когда эскалаторы починят.

Оказалось, что причина в технической неисправности эскалаторов. Фото: Петр КИБЕР

- Паники никакой не возникло, просто неприятно под конец дня в такой давке. Да и толпа такая в пандемию, сами понимаете… Масок на многих не было, - сетует читатель.

В пресс-службе метрополитена заверили «КП-Петербург», что проблему оперативно решили.

- Техническая неисправность была. Сейчас все работаем, - коротко отметили в подземке.