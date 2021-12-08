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Происшествия8 декабря 2021 16:44

Прорыв трубы на проспекте Луначарского и улицы Есенина отремонтируют за 20 часов

На месте разлива кипятка установили ограждения, для жителей одного из домов привезли автобус
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Почти сутки уйдут на ремонт трубы на проспекте Луначарского и улицы Есенина в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Почти сутки уйдут на ремонт трубы на проспекте Луначарского и улицы Есенина в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

20 часов уйдет на ремонт прорванной трубы на пересечении проспекта Луначарского и улицы Есенина. Напомним, огромная лужа кипятка выбилась из-под земли вечером в среду, 8 декабря. Квартал погрузился в пар. Как сообщили «КП-Петербург» в ГУП «ТЭК СПб», на место оперативно прибыла аварийная бригада, которая установила ограждения по периметру опасной территории. Оказалось, что сбой дал трубопровод с диаметров в 600 мм.

- Ремонтные работы будут проводиться без отключения зданий от тепла – жилищным службам рекомендовано поставить здания на проток. По возможности, ремонт закончат раньше. Информации о пострадавших к нам не поступало, - отметили в ГУП «ТЭК СПб».

Тем временем «Пассажиравтотранс» по требованию МЧС отправил на место происшествия автобус, чтобы там временно разместились жители одного из дома, которые не могут попасть в квартиры из-за лужи кипятка.