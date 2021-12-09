Комитет по внешним связям Петербурга ищет переводчиков за 2 млн рублей

Смольный ищет переводчиков с иностранных языков за 2 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по внешним связям Петербурга выделил чуть более 2 млн рублей на переводчиков с иностранных языков для нужд чиновников в 2022 году. Соответствующий конкурс объявлен на сайте госзакупок. Деньги на лингвистов пойдут из городского бюджета. От специалистов потребуется уметь переводить как последовательно, так и синхронно во время личных деловых встреч и онлайн-совещаний. Главный момент – перевод должен верно передавать суть оригинального изречения.

- Окончание оказания услуг: 23 декабря 2022 года. От исполнителя потребуют иметь чистую дикцию, владеть техническими приемами перевода, в том числе мнемотехникой. Необходимо владение переводческой нотацией, или сокращенной записью. Переводчик должен обладать знанием иностранного языка на уровне, близком к билингвизму, а также знанием культуры народа, говорящего на этом языке, - отмечается в документации к конкурсу.

Список языков, с которых нужно осуществлять перевод огромный: английский, арабский, вьетнамский, греческий, иврит, китайский, корейский, немецкий, финский, французский, японский и т.д. По языкам можно понять, с кем Смольный хочет садиться за стол переговоров.