Спрос на водителей такси вырос в Петербурге в декабре

В Петербурге вырос спрос на водителей такси Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в начале зимы вырос спрос на водителей такси. Возможно, это связано с приближением праздников. Так, за первую неделю декабря в городе было размещено на 125 процентов вакансий для таксистов больше, чем за весь ноябрь. Об этом сообщили аналитики сервиса hh.ru.

- Чаще всего работодатели даже не требуют опыт работы. И лишь в 20 процентах вакансий работодатель рассчитывает, что у соискателя будет опыт от 1 до 3 лет, - сообщает сервис.

Зарплата при этом осталась такая же, как и в конце ноября - в среднем 75 тысяч рублей. В основном таксистам предлагается работать по гибкому графику и лишь каждое четвертое предложение подразумевает трудоустройство на полный рабочий день.

Любопытно, что и сами жители Петербурга стали чаще интересоваться таким видом заработка. За первые дни декабря было размещено 5 тысяч резюме водителей. При этом желаемую работу они указывают в 60 тысяч рублей, что даже ниже предложений.