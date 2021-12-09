Житель Ленобласти сделал «харакири» жене сувенирной катаной

Муж изрезал жену катаной в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель поселка Рахья, что во Всеволожском районе Ленобласти, едва не сделал «харакири» собственной жене. Все произошло в их квартире вечером 7 декабря, когда безработный 36-летний мужчина привычно выпивал.

- В результате внезапно возникшей ссоры, после распития спиртных напитков, сувенирной катаной нанес удар в область грудной клетки своей супруге, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Потерпевшая сама вызвала полицию и скорую помощь. Прибывшие на место ЧП врачи скорой помощи срочно госпитализировали женщину с резаными ранами груди и предплечья. А горе-самурая задержали сотрудники МВД.

Сейчас раненная находится в состоянии средней степени тяжести, а ее супруг коротает время в изоляторе временного содержания. По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Это будет не первая судимость мужчины, ранее он уже дважды привлекался за воровство.