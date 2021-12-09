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Общество9 декабря 2021 12:41

Режим работы станции метро «Кировский завод» изменится на три месяца

Здесь будут ремонтировать эскалатор
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Вход на "Кировский завод" ограничат почти на три месяца.

Вход на "Кировский завод" ограничат почти на три месяца.

Фото: Олег ЗОЛОТО

С понедельника, 13 декабря, почти на три месяца меняется режим работы станции метро «Кировский завод». Здесь начитается плановый капитальный ремонт эскалатора, из-за чего в и вечерний час пик будут вводиться ограничения.

- С 13 декабря 2021 по 2 марта 2022 года по рабочим дням с 17:00 до 18:40 вход в вестибюль будет ограничен, - сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.

Пассажиров предупреждают, что с учетом реальной нагрузки вестибюля, время ограничений может меняться. Горожан просят принимать факт работ во внимание и заранее просчитывать маршрут своей поездки.