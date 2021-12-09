В петербургской поликлинике рабочий упал с козырька при очистке снега

Рабочий получил ушиб головы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Днем 8 декабря при очистке снега с козырька Детской поликлиники №30 сорвался рабочий. 35-летний мужчина упал с высоты 2,5 метров. Об этом экстренным службам сообщил врач поликлиники.

- При очистке снега мужчина не использовал страховочное оборудование. Вместе с напарником он попросил медсестру открыть окно, расположенное над козырьком, и вылез через него. После этого женщина с напарником отправились к следующему окну, чтобы попасть на второй козырек. Когда и этот мужчина оказался на козырьке, он вместе с медсестрой услышал вскрик. После чего они увидели, что первый рабочий лежит на земле, - сообщил источник "КП-Петербург".

После приезда скорой мужчину госпитализировали в Городскую больницу №3 с ушибом головы.