Бывший вице-губернатор Петербурга подал в суд на авиакомпанию за полет в эконом-классе

Бывший вице-губернатор Петербурга судится с авиакомпанией. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Метельский подал в суд на авиакомпанию «Сибирь», которая работает в России под брендом S7 Airlines. 9 февраля иск экс-чиновника рассмотрит Василеостровский районный суд, о чем сообщается на официальном сайте органа. По предварительной информации, Метельский требует денежной компенсации за полет в эконом-классе – он должен был лететь в комфортабельном «бизнесе», но вынужденно поменял билеты. Но в удобных местах ему отказали.

- Предварительное судебное заседание назначено на 12:30 9 февраля 2022 года, - отмечается на сайте суда.

К слову, регистрация иска прошла еще в августе, но судебное заседание откладывали.