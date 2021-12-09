Автомобилисты жалуются на неработающие паркоматы в зоне платной стоянки в центре Петербурга

Зона платной парковки в Петербурге все еще работает в демо-режиме. Фото: Анна МОТОВИЛОВА

Зону платной парковки в центре Санкт-Петербурге расширили 1 декабря. В день открытия у многих автомобилистов возникли сложности с оплатой, но все отнеслись к этому с пониманием. К тому же комитет по транспорту ввел пятидневный период лояльности и не штрафовал тех, кто не мог расплатиться из-за технического сбоя паркомата или мобильного приложения.

- В первый день работы могут быть недочеты - это естественный процесс, так во всех сферах жизни, - философски объясняли в пресс-службе ведомства.

Но прошло уже больше недели, а ситуация так и не изменилась. В редакцию «КП-Петербург» позвонила читательница и сообщила, что платные парковки, как в старой, так и в новой зоне, по-прежнему не работают.

- Следую инструкции. Не включается. Ни на что не реагирует, - пожаловалась Юлия, пытавшаяся оплатить стоянку на улице Маяковского, 3.

Чтобы прояснить ситуацию, редакция «КП-Петербург» отправила запрос в Центр управления парковками. Официальный комментарий ведомства мы опубликуем.