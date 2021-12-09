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Общество9 декабря 2021 20:10

Власти Петербурга не исключают постепенного отказа от трудовых мигрантов

Смольный изучит соответствующий опыт Москвы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Власти Петербурга рассмотрят возможность постепенного отказа от трудовых мигрантов.

Власти Петербурга рассмотрят возможность постепенного отказа от трудовых мигрантов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном раздумывают над тем, чтобы Петербург постепенно отказался от трудовых мигрантов. Сейчас власти Северной столицы анализируют соответствующий опыт Москвы. Об этом порассуждал глава комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко на пресс-конференции в четверг, 9 декабря. Пока что, по прогнозам Смольного, по итогам 2021 года в городе ожидается именно что увеличение численности мигрантов – на 20% по сравнению с 2020-м.

- Дело в том, что сегодня зарплатные ожидания трудовых мигрантов очень мало отличаются от зарплатных ожиданий наших граждан, особенно из регионов России, - ответил Чернейко на вопрос о том, готов ли Петербург отказаться от мигрантов в строительной сфере.

Чиновник предположил, что нужно ждать применения новых технологий при строительстве, что повлияет на уменьшение количества рабочих. По мнению Чернейко, нынешних строителей уже не интересует зарплата в 50 тысяч рублей.