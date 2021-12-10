Спрос на фотографов и кассиров вырос перед Новым годом в Петербурге

В Санкт-Петербурге в период новогодних праздников вырос спрос на кассиров и фотографов Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге на период новогодних праздников резко вырос спрос на кассиров и фотографов. Что не удивительно. Перед Новым годом в магазинах всегда наблюдается рост продаж, а многие горожане хотят устроить семейные фотосессии в праздничной атмосфере. Об этом 10 декабря 2021 года сообщил сервис SuperJob.

- В Санкт-Петербурге в сеть одного из крупных гипермаркетов в преддверие ажиотажа ищут кассиров на период новогодней торговли с зарплатой от 43 до 49 тысяч рублей, - сообщили эксперты.

Причем, работодатель готов обеспечить работников премиями по итогам, оформить медкнижку, компенсировать питание и предоставить гибкий график работы.

Также растет спрос на фотографов. Им готовы платить по 70-80 тысяч рублей. При этом у специалистов должно быть свое оборудование. Работа предлагается в период с 30 декабря по 9 января с гибким графиком.