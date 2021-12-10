"Хогвартс-Экспресс" запустят в Петербурге на новогодние праздники

"Хогвартс-Экспресс" запустят из Петербурга на новогодние праздники / Фото: instagram.com/poezd_spb

У жителей Санкт-Петербурга появится уникальная возможность побывать в необычном путешествии полном волшебства и магии. На новогодние праздники в городе запустят настоящий "Хогвартс-Экспресс". Мечта многих фанатов мира "Гарри Поттера" может осуществиться, для этого надо приехать на Финляндский вокзал и погрузиться в атмосферу колдовства и сказки.

- На протяжении всей поездки нашим дорогим волшебникам будет представлена развлекательная программа, которая, несомненно, надолго запомнится пассажирам "Хогвартс-Экспресс", - рассказали организаторы.

Каждый участник поездки получит на входе заветное письмо из школы и волшебную палочку. Вся дорога будет наполнена превращениями, фокусами, шоу, сюрпризами и подарками.

Маршрут поездки: Финляндский вокзал, Зеленогорск и обратно Финляндский вокзал. Всего путешествие длится два часа. Посетить волшебный поезд можно всем от четырех до ста лет. Стоимость 2500 рублей.

Поезд будет отправляться с 2 по 7 января два раза в день в 9:53 часов и в 12:20 часов. Запись по телефону 8 996 627-63-54.