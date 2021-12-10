Мужчину задержали за реабилитацию нацизма в Петербурге

В Петербурге задержали мужчину за реабилитацию нацизма Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали мужчину за реабилитацию нацизма. Как рассказал 10 декабря 2021 года "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах, в социальной сети "ВКонтакте" были обнаружены записи обвиняемого, в которых он открыто отрицал факты преступной деятельности нацистов, а также распространял заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

- Сотрудниками центра "Э" был установлен подозреваемый. Им оказался 50-летний житель Петербурга, - рассказал источник.

Было установлено, что он публично отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, и распространял заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.