Две башни Выборгского замка закрыли на ремонт

Ремонт закончат уже в конце декабря. Фото: vk.com/vyborgmuseum

Часовую и башню Ратуши Выборгского замка временно закрыли для посещения. Об этом рассказали в пресс-службе музея 10 декабря 2021 года. Позже там отметили, что причиной стала реконструкция.

- До 17 декабря 2021 года Часовая башня и Башня Ратуши - не работают по техническим причинам, - сообщили в Выборгском музее-заповеднике.

Также 10 декабря закроется и Рыцарский дом. На реконструкции находится еще и Башня святого Олафа. Гостей туда начнут пускать только в 2022 году. Между тем, сам музей работает ежедневно с 10:00 до 18:00.