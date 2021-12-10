Петербург получил 2 млрд рублей на домашнее лечение пациентов с коронавирусом

Петербургу в сумме выделили около 2 млрд рублей на лечение больных коронавирусом на дому. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург получил в сумме около двух миллиардов рублей на амбулаторное лечение пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 под руководством зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой. По словам градоначальника, благодаря федеральным деньгам сегодня бесплатные лекарства получают более 26 тысяч жителей Северной столицы.

Кроме этого Беглов отметил, что эпидситуация в городе стабилизировалась, свободных коек достаточно много, поэтому к плановому режиму работы возвращаются некоторые больницы.

- Прием плановых больных 25 ноября возобновил Госпиталь для ветеранов войн, 30 ноября закрылся временный госпиталь в седьмом павильоне «Ленэкспо». С 13 декабря возобновляет прием пациентов Городская больница №20, - цитируют Беглова в пресс-службе Смольного.

Теперь больных ковидом в Петербурге госпитализируют в 15 городских и 3 федеральных стационаров. В городе свободно более 28% коек.