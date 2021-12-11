Четырехкомнатная квартира горит на Суворовском проспекте в Петербурге

Пожар охватил квартиру на Суворовском проспекте в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Серьезный пожар произошел утром 11 декабря 2021 года в доме 47 по Суворовскому проспекту в Санкт-Петербурге. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в 8:31 часов. Огонь успел охватить 45 квадратных метров четырехкомнатной квартиры, поэтому пожару был присвоен повышенный ранг №1-Бис рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Горит квартира на 5-м этаже. На месте службы МЧС, полиция, представители руководства районной администрации. Предварительно, жертв нет. Жители эвакуировались из здания самостоятельно, - рассказали в администрации Центрального района.

Для жильцов, которые эвакуировались из дома организовали горячее питание в здании районного отделения ЗАГСа, расположенном рядом. Также ресторан, который находится неподалеку, начал принимать жителей дома и предоставил им еду.