Автобусы изменили маршруты из-за пожара на проспекте Ударников в Петербурге

Мощный пожар произошел в жилом доме на проспекте Ударников Фото: принтскрин видео.

Сильный пожар произошел вечером 11 декабря 2021 года в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Огонь охватил жилую квартиру и балконы дома 19/1 по проспекту Ударников. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В четырнадцатиэтажном жилом доме происходило горение в квартире и на балконах на общей площади 26 квадратных метров, - рассказали спасатели.

В пресс-службе также рассказали, что из дома были эвакуированы люди. Информация о возможных пострадавших сейчас уточняется.

Также из-за пожара некоторые автобусы вынуждены были изменить свои маршруты следования. Так, автобус №27 следует от остановки "Театральная площадь" до улицы Передовиков, после идет по проспекту Энтузиастов, Индустриальному проспекту, проспекту Ударников, после выходит на свою трассу. Автобус №92 идет от станции метро "Черная речка" до Передовиков, далее проспекту Энтузиастов, Индустриальному проспекту и после снова выходит на свою трассу.