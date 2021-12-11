В Смольном рассказали, как будут работать платные парковки на Новый год в Петербурге

Стало известно, сделают ли парковки в Петербурге платными на Новый год Фото: Олег ЗОЛОТО

Впереди длинные новогодние выходные, а это значит, что горожане будут чаще ездить в центр Санкт-Петербурга, чтобы погулять, встретиться с друзьями и родными. В Смольном рассказали, как именно будут работать в этот период зоны платных парковок. Об этом 11 декабря 2021 года пишут "Невские новости".

- В пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» сообщили, что парковка будет бесплатной в новогоднюю ночь, - пишет издание.

Отметим, что зона платной парковки и так после 20:00 до утра становится бесплатной. Поэтому нововведения в этом никакого нет.

А вот все остальные праздничные дни платная парковка будет работать по обычному графику.

Напомним, что зона платной парковки расширилась с 1 декабря. Также выросла стоимость стоянки за один час до 100 рублей.