Безработный мигрант задержан в Пушкине за развращение 14-летней школьницы

Полиция задержала преступника Фото: Олег ЗОЛОТО

В Пушкине полицейские поймали мигранта-педофила, который приставал к 14-летней школьнице. ЧП произошло еще 22 ноября, однако в полицию мать девочки обратиолась лишь 11 декабря. В тот же день полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний мигрант из Узбекистана.

- Мужчина совершил развратные действия в отношении девушки, - сообщил источник "КП-Петербург". - Он неработающий, на миграционном учете не состоит.

Сейчас на мужчину уже возбудили уголовное дело за развращение школьницы. Ему грозит до 3 лет колонии.