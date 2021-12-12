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Происшествия12 декабря 2021 8:26

Безработный мигрант задержан в Пушкине за развращение 14-летней школьницы

На уроженца Узбекистана возбудили уголовное дело
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
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Полиция задержала преступника

Полиция задержала преступника

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Пушкине полицейские поймали мигранта-педофила, который приставал к 14-летней школьнице. ЧП произошло еще 22 ноября, однако в полицию мать девочки обратиолась лишь 11 декабря. В тот же день полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний мигрант из Узбекистана.

- Мужчина совершил развратные действия в отношении девушки, - сообщил источник "КП-Петербург". - Он неработающий, на миграционном учете не состоит.

Сейчас на мужчину уже возбудили уголовное дело за развращение школьницы. Ему грозит до 3 лет колонии.